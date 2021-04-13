Deniz Çakır davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi... - Son Dakika

Deniz Çakır davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi...

13.04.2021 21:32
Deniz Çakır davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi..., System.String[]

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sanık Deniz Çakır'ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar'ın tanık olarak dinlendi. Canar verdiği ifadede, "Karşı taraf bize 'Neden resmimizi çekiyorsunuz' dedi. Deniz Hanım da 'Neden çekelim' dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu.

Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti. Anlamadığım şekilde iki tarafta olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada 'Ben neden sizi çekeyim' diyerek telefonunu masaya vurdu. Telefonu kırıldı. Sonra bana dönüp 'Burası Türkiye yahu Arabistan değil ki niye içki içilmesine karışıyorlar' dedi. Çünkü karşı taraf sanki bizim içki içmemize yönelik bir tavır almıştı" dedi.

'ALENEN HAKARET' SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ"

Tanık ifadesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraati istenirken, "Alenen hakaret" suçundan ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle özel hayatın gizliliğini ihlali ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından soruşturma kapsamında Çakır hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Deniz Çakır davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi...

Asliye Ceza Mahkemesi, Deniz Çakır, İstanbul, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Deniz Çakır davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi... - Son Dakika Magazin


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