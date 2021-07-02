Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

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Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

Dağüstün'ün paylaşımı şöyle: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret. Kime? Henüz bilmiyoruz…. Anadolu Adliyesi'ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız."

"AKŞAMKİ KONSERE YETİŞECEĞİM"

Dağüstün, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "İlgi alaka gösteren herkese teşekkür ederim. Telaşlanacak bir durum yok. Sabiha Gökçen Havalimanı Karakolu'nda bekliyorum. Araç gelip adliyeye götürecek. Konuyu o zaman anlayacağız. Bir an önce ifade verip akşamki Gümüşlük konserime yetişeceğimi umuyorum." açıklaması yaptı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Bir sosyal medya paylaşımından dolayı gözaltına alınan Dağüstün, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN KİMDİR?

Güvenç Dağüstün 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek tenor Pekin Kırgız'ın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası'nın açtığı sınavı kazanarak bu kurumun en genç sanatçısı oldu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen "Uluslararası Varna Festivali" kapsamında mezzosoprano Ksgr. Prof. Margarita Lilova'nın kursuna katıldı ve bir yıl sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nin sınavlarını kazanarak Prof. Lilova'nın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası'ndaki görevinden ayrılarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafınfan verilen burs ile Avusturya'nın Viyana kentinde çalışmalarına başladı.

İzmir Devlet Operası'nda konuk sanatçı olarak G. Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasında ilk başrolü "Belcore"yi seslendirdi. Avusturya'nın Innsbruck kentinde Georg Schmöhe yönetiminde C. Orff'un "Carmina Burana" adlı eserinde bariton sololarının yanısıra kontrtenor solosunu da seslendirerek bir ilke imza attı ve büyük beğeni topladı.

Viyana'da seslendirdiği, Yunan besteci Perikles Liakakis'in "Çizmeli Kedi" operasındaki başrol ile bu eserin dünyada ilk kez seslendirilişinin solistlerinden oldu.