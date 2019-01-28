Deniz Çakır'ın Hakaret Suçundan Soruşturmasına Devam Ediliyor
1 saat önce
Deniz Çakır'ın hakaret suçundan soruşturmasına devam ediliyorİSTANBUL - Bir AVM'de türbanlı kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik verildi.
Deniz Çakır
'ın hakaret suçundan soruşturmasına devam ediliyor
İSTANBUL - Bir AVM'de türbanlı kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik verildi.
Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik gerekçesi ise kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi oldu. Takipsizlik verilen iki suçun uzlaşma kapsamında bir suç olmasından dolayı, 15 gün içerisinde taraflardan herhangi bir itiraz bulunmaması halinde, takipsizlik kararı kesinleşecek.
Oyuncu hakkında 'dini, siyasi, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerinin açıklamasından, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu nedeniyle başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:59 Kaynak: İHA
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