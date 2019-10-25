Deniz Çakır mahkeme gerginliğini atamadı!
38 dakika önce
Songül Öden'in Lal Hayal oyununu izlemeye gelen Deniz Çakır geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.
Songül Öden'in Lal Hayal oyununu izlemeye gelen Deniz Çakır geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Bir kafede yaşadığı gerginliğin mahkemeye taşınması üzerine yargılandı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46
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