Deniz Çakır Masumiyet dizisinin setinde karavan krizi çıkardı

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaşacağı Masumiyet dizisi, yakın bir zamanda izleyici ile buluşacak. Ancak güçlü kadrosu ve hikayesiyle daha şimdiden iddiasını ortaya koyan dizide karavan krizi ortaya çıktı.

ÇAKIR'A OYUNCU ARKADAŞLARINDAN TEPKİ

Yılladır dizi ve film setlerinde yaşanan karavan krizi Masumiyet'e de taşınarak, sette gerginliğe sebep oldu. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten karavanının değişmesini istedi. Set ekibi ise çözüm olarak oyuncunun rol arkadaşları Serkan Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı karavanı sundu. Ancak üç oyuncunun aynı karavanda olması, Tütüncü ve Alişan'ın Çakır'a tepki göstermesine sebep oldu.

YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

Ekrana iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Masumiyet'in yayın günü Çarşamba olarak belirlendi. Kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.