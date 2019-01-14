Deniz Çakır Olayına Avukat Oğuz Kara Yorumu

Deniz Çakır, gittiği mekanda yan masasında oturan başörtülü genç kadınları taciz ettiği iddialarıyla gündemde. Hatta bu tatsız olay siyaset arenasında dahi konuşulmakta.Konuyla ilgili açıklama yapan Av. Oğuz Kara:

"Açıkçası AVM olayının iç yüzünü bilmiyorum. Bilgim sadece medyada yer alan haberlerden ibaret. Deniz Hanım, müvekkilime açtığı davalarda, müvekkilim yüzünden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki işini kaybettiğini iddia ediyordu. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bence hayatta bazı şeyler olumsuz gidiyorsa sebebi dışarıda aramak yerine insanın kendisinde araması gerekiyor. Çünkü kendisi zaten medyada hep skandallarla gündem oluyor. Kendisini müvekkilime saldırırken, fazla aldığı alkol sebebiyle evini bulamazken veya şu anki gibi haberlerle gördük ve görüyoruz. "dedi.

Avukat Oğuz Kara sözlerine şöyle devam etti; "Eğer bu AVM'de yaşanan olay doğru ise ortada büyük bir hak ihlali var. Herkes dini inanışında özgür olduğu gibi, bu inanışı yansıtan istediği kıyafeti giyebilir, pek tabii türban da takabilir. Yine 'eğer olay doğru ise' ortada türbanlı hanımların kişilik haklarına saldırı olduğu gibi kişilerin huzur ve sukununu bozma suçu da sübut buluyor. Çünkü kişilerin ruhsal sukun içinde yaşama hakkını bu tür taciz edici davranışlarla ihlal etmek TCK madde 123 anlamında suç. Bizi mevcut davamız daha çok ilgilendiriyor, iddia konusu olayla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.