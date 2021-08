Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star Tv 'de geçtiğimiz sezon yayınlanan fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin genç oyuncusu Deniz Can Aktaş yeni sezonda hangi dizide hangi kanalda ekrana gelecek belli oldu. Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile uyumu ile genç kızlarının sevgilisi Barış karakterine hayat vererek yıldızını parlatan Deniz Can Aktaş yeni sezonda kariyerini belirledi.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi bu sezon ekranlara veda etmişti. Dizinin genç oyuncusu Deniz Can Aktaş hangi projeyle ekrana gelecek merak ediliyordu. Büyük bir hayran kitlesini yaratan Deniz Can Aktaş yeni sezonda oldukça fazla dizi ve sinema teklifi aldı. Deniz Can Aktaş gelen teklifleri değerlendirerek kararını verdi.

Menajerimi Ara dizisinin yıldız ismi Deniz Can Aktaş yeni sezonda tercihini diziden yana yapmayarka şaşırttı. Deniz Can Aktaş yeni sezonda tiyatro ile sevenlerinin karşısına çıkmayı hedefliyor. Deniz Can Aktaş yeni sezonda Rome ve Juliet oyununda başrolü oynayacak. Deniz Can Aktaş Romeo rolü ile sevenlerinin karşısına çıkmak için sıkı bir şekilde hazırlanıyor.