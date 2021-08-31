Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...

Deniz Can Aktaş'ın yeni projesi... Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile partnerliği genç izleyiciler tarafından çok sevilen Deniz Can Aktaş'ın yeni dizisi belli oldu! İşte detaylar...

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