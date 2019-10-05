Son Dakika Haberleri: Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları
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Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları

27 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki parkta "Sessizliğime kulak ver" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen anaokulu öğrencileri, deniz canlıları kostümü giyerek çevresel mesajlar verdi.

Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki parkta "Sessizliğime kulak ver" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen anaokulu öğrencileri, deniz canlıları kostümü giyerek çevresel mesajlar verdi.


Proje yürütücüsü ve Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu Öğretmeni Suna Sütçü yaptığı açıklamada, alternatifi olan tek kullanımlık plastik atıkların günümüzde deniz, göl ve iç suları son derece kirlettiğine dikkati çekerek, bu duruma artık son verilmezse üç tarafı plastiklerle çevrili bir ülke haline gelinebileceğine vurgu yaptı. Sütçü, hazırladıkları "Sessizliğime kulak ver" projesi ile anaokulunda öğrenim gören minik öğrencilerin deniz canlıları kostümü giyerek plastiğin zararları konusunda bir araya geldikleri göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda gezen büyüklerine yönelik farkındalık oluşturmanın gayretini gösterdiğini söyledi.


Sütçü, etkinliğe minik öğrenciler, öğretmenler ve velilerinin katıldığını kaydetti. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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