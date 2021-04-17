Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var

Beşiktaş'ın sahasında 2 puan kaybettiği Ankaragücü maçı sonrası eski hakem Deniz Çoban, tartışmalı pozisyonları yorumladı. Özellikle sarı-lacivertli camianın tepki gösterdiği Beşiktaş'ın golüyle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu.

Deniz Çoban'ın pozisyonla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"NET FAUL"

"Vida'ya dikkat edelim, golden önce faul yapıyor. Hiç şüphem yok, net bir faul yapıyor. Ellerin-kolların haksız kullanımı. Rakip oyuncuyu bertaraf ediyor. Gol kararının iptal edilmesi gerekirdi."