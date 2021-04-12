Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından hakem yorumcusu Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

"VAR DEVREYE GİRMİŞ OLSA BÜYÜK BİR HATA OLURDU"

Deniz Çoban, maçın en çok tartışılan pozisyonu olan Cenk Tosun'un elle müdahalesi ile ilgili, "VAR hakemleri hata yapmadı, VAR'ın devreye girmemesi doğru. Burada bir elle oynama var mı? Evet var ama hakemler gözden kaçırmış. VAR da devreye giremez. Tartışılacak bir şey yok. Bu pozisyonda VAR asla suçlanamaz. Hakemler görmeliydi, görmediler. VAR devreye girmiş olsa büyük bir hata olurdu" dedi.