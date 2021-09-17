Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal

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Fanatik yazarı Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin penaltısının tekrar edilmeliydi. Çoban, Berisha ile birlikte Frankfurtlu oyuncuların da ceza sahasına doğru yöneldiğini belirtti.

İşte Çoban'ın ifadeleri:

"SKANDAL KARAR"

"Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçın son dakikalarında yaşananlar, Türkiye'de bir lig maçında yaşanmış olsa bugün kural hatası tartışmaları yaşanıyor olurdu.

Bu seviyede böyle bir maçta yapılan bu hatanın izahını ben bulamadım.

Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Fenerbahçe adına Pelkas kullandı. Penaltıyı kaleci kurtardı, oyun alanına dönen topu Fenerbahçeli Berisha tamamlayarak gol yaptı.

Devreye VAR girdi ve atılan golü Fenerbahçeli Berisha'nın ceza sahasına erken girdiğini gerekçe göstererek iptal ettirdi.

Ceza sahasına ve ceza sahası yayına erken girenler sadece Fenerbahçeli oyuncular olsaydı, karar doğru diyebilirdim. Ancak Fenerbahçeli oyuncuyla birlikte ceza sahasına ve ceza sahası yayına erken giren Frankfurtlu oyuncular da var.

Kurala göre: 'Bir penaltı vuruşunda ceza sahasına ve ceza sahası yayına her iki takımdan da vuruş yapılmadan giren oyuncular varsa, vuruşun gol olup olmadığına bakılmaksızın, penaltının tekrarı gerekir.'

Dünkü maçın hakemleri ekip olarak büyük bir skandala imza attılar."