Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 yendi ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta çok tartışılan bir anı hakem yorumcusu Deniz Çoban değerlendirdi. İrfan Can Kahveci'nin VAR'dan dönen golüne ilişkin açıklamalarda bulunan Çoban, ofsayt kararının doğru olduğunu söyledi.

"EKİPMAN DA OYUNCU SAYILIR"

Pozisyonla ilgili olarak Deniz Çoban, "Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Samatta'nın şortuna da top değiyor. Ekipman da oyuncu sayılır. Şortuna değmeseydi, bu ofsayt olmazdı. Temas ettiği için ofsayt" dedi.