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'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı' yapıldı

1 saat önce

Çanakkale'de, 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı' Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Çanakkale'de, 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı' Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, "Sıfır Atık" projesinin devamı niteliğinde olan "Sıfır Atık Mavi Hareketi", deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması çerçevesinde,10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan himayesinde başlatıldı. Bu kapsamda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı önderliğinde 17 Temmuz tarihinde alınan 19 numaralı 'Mahalli Çevre Kurulu Kararı' ile belirlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlık Toplantısı' önceki gün Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Toplantı; Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'ın denizlerdeki kirliliğin önlenmesi ve çevre kirliliği ile mücadele kapsamında yapmış olduğu konuşma ile başladı. Müdürlük Personeli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin'in "Deniz Kirliliği ve Kaynakları", "Deniz Kirliliği ile İlgili Mücadele Kapsamında İlimizde Yapılan Çalışmalar" ve "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanmasında Kurum ve Kuruluşların Sorumlulukları" başlıklı konularını anlatan sunumunun ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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