'Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı' Vali Su başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı' Vali Su başkanlığında yapıldı - Son Dakika

'Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı' Vali Su başkanlığında yapıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizesinde yürütülen 'Sıfır atık mavi' projesi kapsamında, 'İl Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı', Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

'Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı' Vali Su başkanlığında yapıldı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizesinde yürütülen 'Sıfır atık mavi' projesi kapsamında, 'İl Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Toplantısı', Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonundaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Mersin Liman Başkanlığı, Taşucu Liman Başkanlığı, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı, Mersin Deniz Ticaret Odası, DSİ 62 ve 67. Şube Müdürlüğü, Bozyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı ile Karaduvar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlıklarından temsilciler katıldı.


Toplantıda yaptığı konuşmasında, Mersin'in her sektörde çok önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydeden Vali Su, kentin aynı zamanda doğal, tarihi dokusu ve sahip olduğu 321 kilometre sahil şeridiyle turizmde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Nüfus artışı, hızlı kentleşme, sektörel büyüme, deniz taşımacılığındaki gelişmelerin kıyı alanlarının kullanımını artırdığını belirten Vali Su, bu gelişmelerin denizlerin ve çevresinin korunması ve temiz tutulması konularını daha da önemli hale getirdiğini ifade etti.


Denizlerin kirlenmemesi için öncelikle kirlilik konusunu hafifletecek kaynakların belirlenmesi, kirliliğin oluşmasının önlenmesi, oluşan kirliliğin tespit edilmesi ve temizlenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini kaydeden Su, şöyle devam etti; "Atıkların kontrol altına alınması ile gelecek nesillerimize temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sıfır atık projesi devamında 'sıfır atık mavi' projesi hayata geçirildi. Bu proje Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılmış durumdadır. Biz de proje kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki deniz çöplerinin oluşumunda öncelikle kaynağından azaltılması, toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması ve denizdeki mevcut çöplerin temizlenmesi gibi birçok konuyu il eylem planı çerçevesinde ilimizde yürütmeye gayret ediyoruz ve bu anlamda bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Ben inanıyorum ki, bu toplantı ve uygulayacağımız il eylem planı ile ilimizde denizlerin korunması, izlenmesi, kirliliğin önlenmesi çalışmalarında başarıyı hep birlikte yakalayacağız. Bu anlamda paydaş olan ve katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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