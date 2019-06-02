Son Dakika Haberleri: Deniz dibinde hissettiren akvaryumda köpek balıkları ilgi görüyor
Son Dakika Güncel Haber

Deniz dibinde hissettiren akvaryumda köpek balıkları ilgi görüyor

44 dakika önce

İZMİR'de bir AVM'de açılan tünel akvaryum, gezenlere adeta okyanus dibindeymiş hissi veriyor.

Deniz dibinde hissettiren akvaryumda köpek balıkları ilgi görüyor, System.String[]
İZMİR'de bir AVM'de açılan tünel akvaryum, gezenlere adeta okyanus dibindeymiş hissi veriyor. Ziyaretçilerini su altının renkli dünyasına götüren akvaryumda en büyük ilgiyi, 7 tür köpek balığı ile onların beslenme anı çekiyor.
İzmir'de geçen eylül ayında bir AVM içinde açılan yerden başlayan tünel akvaryum, yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde, toplam 2 milyon litreden fazla su kapasitesi ve 230 metrelik yürüyüş yoluna sahip. Ziyaretçilerini su altının renkli dünyasına götüren akvaryumda, köpek balıkları, vatozlar, tropik canlılar, soğuk denizlere özgü türler bulunuyor. 70'ten fazla tematik akvaryum ve teraryum içerisinde yüzlerce canlının sergilendiği akvaryumunun en önemli özelliklerinden biri çevreci olması. Akvaryumda, akuaponik (balık yetiştiriciliği ve topraksız sebze üretiminin birleşimi) sistemler ile suda tarım yapılıp hem su biyolojik olarak filtreleniyor hem de vejetaryen canlıların yemleri bu şekilde yetiştiriliyor.
KÖPEK BALIĞI ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ
Zeminden başlayan tünel akvaryumda 2 yaşındaki çocuklar da balıkları keyifle izleyebiliyor. Havuz camları üç yetişkin fili taşıyacak güçte. Ziyaretçiler akvaryumdaki balıkları sadece camların arkasından izlemekle kalmıyor, koi balıkları ile vatoz balıklarını biberonla besleyebiliyor. Akvaryum fok sesleriyle ünlü siren kayalıklarıyla başlıyor, 7 tür köpek balığının bulunduğu havuz, korsan gemi batığı, koi balıkları, böcekler ile devam ediyor. Akvaryumda en büyük ilgiyi köpek balıklarının bulunduğu havuz görüyor. Bir gözü doğuştan olmayan 'Odin' isimli kum kaplanı türündeki köpek balığı ziyaretçilerin gözdesi. Başka balıkların da bulunduğu havuzda beslenme saati tam bir şölene dönüşüyor. Özel eğitimli dalgıçlar tedbirli bir şekilde salı ve perşembe günleri dalarak, ucunda yem olan uzun bir sopayla balıkların ağzına yemi bırakıyor. Yemin kokusunu alan balıklar, dalgıçın etrafında toplanarak adeta dans ediyor. Ziyaretçiler de bu anları, ilgiyle izliyor. Akvaryumda görevli Su Ürünleri Mühendisi Tuğçe Baskın, tropikal bölge canlılarının bulunmasına daha çok dikkat ettiklerini, bu nedenle ziyaretçilerine benzersiz anlar yaşattıklarını, onların da büyük bir beğeniyle ayrıldıklarını anlattı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz dibinde hissettiren akvaryumda köpek balıkları ilgi görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]