Üye Girişi
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK - Son Dakika

DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

05.09.2021 10:13

BALIK tutmak amacıyla denize atılan ağlar çeşitli nedenlerle denizin dibinde kalıyor ve deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor.

BALIK tutmak amacıyla denize atılan ağlar çeşitli nedenlerle denizin dibinde kalıyor ve deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor. Denizden toplanarak imha edilen 'hayalet ağlar', Marmara Adaları Hayalet Ağları projesiyle geri dönüştürülerek beyaz eşyalarda plastik malzeme olarak kullanılacak.

Denizlerin derinliklerine terk edilen balıkçı ağları yıllarca deniz canlılarını avlamaya devam ediyor. Balıkların ve diğer deniz canlılarının ölümüne neden olan hayalet ağların denizlerden temizlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 460 bin metrekare ağ, 8 bin 500 adet sepet, algarna ve benzeri av aracı çıkarıldı. Böylece tehlike altındaki yaklaşık 1 milyon 700 bin sucul canlının hayatı kurtarıldı. Bu proje kapsamında, Balıkesir'in Marmara Adalar bölgesinde Gündoğdu Köyünü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde yürütülecek, Marmara Adaları Hayalet ağlar Projesi ile belirlenen 25 lokasyondaki hayalet ağlar temizlenerek geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Deniz canlılarının yaşamını tehdit eden hayalet ağları dalgıçlar dün başlayan proje kapsamında denize dalarak belirlenen lokasyonlarda tespit etti. Ardından bir bidon yardımı ile deniz yüzeyine çıkarılan ağlar gemilerdeki makara sistemi ile dipten çekilerek denizden alındı. Deniz dibinden çıkarılan ağlar, dönüştürülerek tehlike olmaktan çıkacak ve fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar olarak hayatımıza girecek. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile 25 ayrı lokasyondan 30 bin ile 40 bin metrekare ağ çıkarılması bekleniyor. Bu ağların yüzde 20'sini küçük balıkçılara, yüzde 80'inin ise gırgır ağları olduğu tahmin ediliyor. Kayalık gibi noktalara takılarak buradaki doğal yaşamı etkileyen bu ağlar önceden toplandıktan sonra yakılarak imha ediliyordu, yürütülen Marmara Adaları Hayalet Ağlar projesi kapsamında denizden çıkarılacak olan ağlar, özel işlemlerden geçerek Beyaz eşyalarda plastik parça haline getirilerek tekrar kullanılacak. Bugün itibariyle başlayan projeyi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, yerinde inceledi.

HAYALET AĞLAR TUZAK HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay Hayalet ağ diye tabir ettiğimiz ağlar kayalıklara takılıyor veya bu sene çok yaşandı mesela müsilajı kaldırırken balıkçı için son derece önemli, pahalı olan ağlar kopuyor ve kaybolup gidiyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak yine sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla hem bu ağların temizlenmesi hem de müsilaj eylem planı kapsamında önceliklerimiz arasına bu çalışmayı da aldık. Hayalet ağ orada bırakılırsa üzerine muhakkak bir kaç balık veya diğer canlılar da takılıyor. O ağ tuzak haline dönüşmüş oluyor diye konuştu.

YASAL MEVZUATLA KAYBOLAN AĞLARIN BİLDİRİLMESİNİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ

Mustafa Altuğ Atalay Hayalet ağların temizlenmesi için önemli bir adım atıyoruz bu seneden itibaren. Kullanılan bütün ağlar markalanacak, ağ kaybolduğu zaman sahibini bulabileceğiz, eğer özellikle bırakılmışsa onları da tespit edeceğiz. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi kapsamında bu hayalet ağlar geri dönüşümde kullanılacak. Bir beyaz eşya firması bu çıkarılan ağları elektronik cihazların düğmesine çevirecek. Daha önce imha ediliyordu. Şu an bu ağları kaybetmek yasal olarak suç değil. Balıkçılarımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Ama yasal mevzuatla birlikte artık bildirilmesini zorunlu hale getireceğiz dedi.

30 TON PLASTİK AĞI DENİZDEN ALMIŞ OLACAĞIZ

Marmara Adaları Hayalet Ağlar proje ortağı Hüseyin Semerci Çevre Bakanlığı tarafından Haziran ayı içerisinde, 22 maddelik koruma eylem planında bu proje kendine yer buldu. Biz de Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nin maddi manevi desteğiyle projemizi başlattık. Bu ağlar önceden yakılarak imha ediliyordu. Bu projedeyse ülke ekonomisine tekrar kazandırılacak. İlk önce ağların üzerindeki deniz canlıları kabuklular temizlenecek, kimyasal bir yıkama ile tuzundan arındırılacak. Bir plastik işleme prosesiyle tekrar plastik hammaddeye haline dönüştürülerek en sonunda Türkiye'nin büyük beyaz eşya üreticilerinden birinde beyaz eşyaların plastik parçalarına dönüşecek. 25 lokasyon tespit ettik. Tahmini olarak denizin dibinde 30-40 bin metrekare hayalet ağ var. 40 bin metrekare ağı çıkarırsak 30 ton plastik ağı almış olacağız denizden şeklinde konuştu.

DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Balıkçılık, Balıkesir, Marmara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 11:44 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi 11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor 11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi 10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum 10:33 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu 10:08 Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 09:45 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı 09:40 Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı

Son Dakika Haberleri
11:43 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
11:40 Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar
11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
11:15 Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı "Bize veda eder durumda"
10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi
10:57 The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir
10:19 Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri
09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak
09:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı         
11:48
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu         
11:43
Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar         
11:40
Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı "Bize veda eder durumda"         
11:16
The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir         
10:58
Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu         
10:16
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak         
09:35
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 12:08:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DENİZ DİBİNDEKİ BALIKÇI AĞLARI BEYAZ EŞYA PARÇASINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement