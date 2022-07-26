Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor - Son Dakika
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Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor

26.07.2022 10:52

Turizm sektöründe şoför olarak çalışırken pandemi nedeniyle işten çıkarılan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizden çıkardığı metalleri satarak geçimini sağlıyor. Geçen yaz sezonunda 25 ton, bu yaz ise şu ana kadar 15 ton metal çıkardığını söyleyen Uludağ, aylık kazancının ise 25-30 bin arasında olduğunu ifade ediyor.

Antalya Muratpaşa'da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı. İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili'nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti. Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı, bu metalleri geri dönüşüme satarak da aylık kazancını 25-30 bin lira yaptı.

ŞU ANA KADAR 40 TON ÇIKARDI

Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor. Elde ettiği gelirle pandemide biriken borçlarını kapatan, işini sürdürebilmek için bir de kamyonet alan Uludağ'ın hedefi ise kiradan kurtulup ev almak.

Pandemide işsiz kalan şoför, denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri satarak aylık 25-30 bin lira kazanıyor

"BİR ARABA ALDIM KENDİME, PANDEMİDEN KALAN BORÇLARIMI ÖDEDİM"

Turizm sektöründe şoförlük yaptığı sırada pandemiyle birlikte işsiz kaldığını belirten Erhan Uludağ, suyun altında metalleri keşfetmesiyle birlikte hayatının değiştiğini söyledi. Uludağ, metalleri değerlendirmek için gerekli müracaatları yaptığını ifade ederek, "Geçen yıl Konyaaltı Sahil şeridinde girdiğim her yerde metal görüyordum. Günlük 150-200 kilo çıkartarak toplamda yaz sezonunda 25 ton çıkardım. Bu sezon ise 15 ton oldu. Hepsini bir deftere işliyorum. Aylık kazancım 25-30 bin lira arasında. Sadece bu işe adapte oldum. Bir araba aldım kendime bu işi yapmak için, pandemiden kalan borçlarımı ödedim. Pandemi benim hem çok zora soktu, hem de hayatımı değiştirmiş oldu" dedi.

"EV ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaz boyunca işini devam ettirdiğini, kışın ise köyüne giderek tatil yaptığını anlatan Uludağ, "Eşim ilk başta şaşırdı. Bazen ailemi de getiriyorum. Hem çocuklar denize giriyor. Hem tatil hem iş gibi bir şey oldu bizimki. Bu şekilde devam edersem, kirada oturuyorum ve ev almayı düşünüyorum. İnancımızı kaybetmeyelim. Para kazanmak istedikten sonra her türlü kazanılıyor" diye konuştu.

Pandemide işsiz kalan şoför, denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri satarak aylık 25-30 bin lira kazanıyor

"SAHİLDE 27 TANE BATIK YERİ BİLİYORUM"

Uludağ, metalleri sudan çıkartırken sahildeki vatandaşların çok şaşırdığını da sözlerine ekleyerek, "Gücüm yettiğince çıkartıyorum. Sahilde 27 tane batık yeri biliyorum. Nerede var deseler, hepsini gösteririm ve çok tehlikeliler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor - Son Dakika
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