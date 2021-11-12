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DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI - Son Dakika

DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI

12.11.2021 11:54

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'İklim Çalıştayı'nın açılışı, 50 dalgıcın deniz dibi temizliğiyle başlatıldı.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'İklim Çalıştayı'nın açılışı, 50 dalgıcın deniz dibi temizliğiyle başlatıldı. Deniz dibinden araç lastikleri, demir ve cam parçalarının yanı sıra elektrik süpürgesi de çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği '+,05 Akdeniz'in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı'nın açılışı, deniz dibinde temizlik yapılarak gerçekleştirildi. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen ile birlikte 50 profesyonel dalgıç, dalış yaparak dipteki kirliliği gün yüzüne çıkardı. 5 noktada gerçekleşen etkinlik için deniz trafiği, 2 saatliğine durduruldu. Kırmızı torbalar içinde çıkarılan çöplerin çoğunu araç lastikleri oluştururken, cam şişeler, demir parçaları ve elektrik süpürgesi de dipten çıkarıldı. Etkinliğin yapıldığı tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz biyolojisine dikkat çekmek için deniz kızı kostümü giyen manken, öğrencilerin çevre temizliğiyle ilgili mektuplarını içeren pet şişe havuzunda bekledi. Deniz dibini ise SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ve ekip üyeleri Murat Kaptan, Tolga Taymaz, Efe Akçakayalıoğlu görüntüledi. Görüntülerde, çoğunlukla ucunda halat bağlı lastiklerin olduğu dikkat çekti.

BAŞKAN UYSAL: ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM

Dalış yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dipten halat bağlı lastik çıkardı. Deniz dibinin çok kirli olduğunu belirten Uysal, su altındaki gözlemlerini şöyle aktardı:

'Dipte çok sayıda atık var. Büyük parçalar var. Geçen yıllara göre bir miktar dikkat edildiğini görüyorum. Birkaç parçayı da çıkardık. Sularımızın hızla kirlendiğini sağır sultan biliyor. Önlem almamız lazım. Hep birlikte çok ciddi çalışmamız lazım. Kısa sürede yaşamı tehdit eden doğa faciası yaşanıyor."

SUFOD Başkanı Ateş Evirgen de deniz dibinin karadaki kirlilikten farklı olmadığını söyledi. İnsanların, denize bir çöpü ya da atığı bıraktıklarında kaybolduğunu ve temizlendiğini düşündüğünü, aslında o çöpün, dünyanın başka kıtasında su yüzüne çıktığını kaydeden Evirgen, 'Ömrümün yarısı karada, yarısı deniz dibinde geçti. Her dalış yaptığımızda mutlaka dipte çöple karşılaştık. Deniz yüzeyi nasıl görünüyorsa dip de emin olun o kadar kirlidir" dedi.

DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI
DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI

Ümit Uysal, Muratpaşa, Akdeniz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZ DİBİNDEN ARAÇ LASTİKLERİ VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ÇIKARILDI - Son Dakika
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