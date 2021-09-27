Üye Girişi
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak - Son Dakika

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

27.09.2021 10:05

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Deniz dolgusuna yapılan ve 400 fore kazığın çakılacağı şehir hastanesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL'lik bir yatırımla bitirilmesi planlanan şehir hastanesi inşaatı için fore kazık çalışmaları yapılıyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısına sahip olacak Trabzon Şehir Hastanesi, 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şu ana kadar yaklaşık 130 tane fore kazığın çakıldığı şehir hastanesi yapımında toplamda 400 fore kazık çakılacak.

İnşaatın 2023 yılında tamamlanması hedeflenirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fore kazık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zorluoğlu "İnşallah 2023 seçimlerinden önce şehir hastanesinin tamamlanması arzu ediliyor biz de onu takip ediyoruz. Trabzonumuzun çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak birçok hastaneyi birleştirip tek elden hizmetin yürütüleceği önemli bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de sayılı şehirlerde gerçekleştirdiği vizyon projelerinden bir tanesi. O manada Trabzon'da bunun ihalesinin yapılması ve şu anda orada çalışmalara başlanmış olmasından şehir olarak ziyadesiyle memnunuz. Elbette bulunduğu alan bir dolgu alanı dolgudan kazanılan bir alan. Dolayısıyla inşaat tekniği olarakta buna uygun inşaat teknikleri kullanılıyor. Zaten şehir hastaneleri Türkiye'nin her yerinde çok yüksek şiddetli depremlere dayanacak şekilde bir projelendirilmeyle yapılıyorlar. Şimdi orada zeminin güçlenmesi ve uygun zemine uygun teknikle iş yapma adına fore kazık çalışması devam ediyor. Bu dolgu alanlarında ve çok sağlam olmayan zeminlerde uygulanan önemli bir teknik. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda oranın ulaşımıyla, alt yapısıyla ilgileniyoruz" diyen Zorluoğlu "İçme suyu kanalizasyon gibi durumlarını çözmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın oraya çok rahat sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak ulaşım meselelerini Valiliğimizle, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

Şehir Hastanesi, Şenol Güneş, Hastane, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek 10:36 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti 10:25 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi 10:15 İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi
Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti 10:04 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler 09:11 Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:35 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
10:26 Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
09:47 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
09:35 Son Dakika! Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı         
10:27
Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor         
10:25
Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu         
10:07
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı         
09:16
İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim         
09:10
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 10:46:47. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement