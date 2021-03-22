TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası - Son Dakika

TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası

22.03.2021 12:09
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası, System.String[]

Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiasıTRABZON'da, yapılacak olan sosyal ve kültürel yaşam alanı için deniz dolgusunda kullanıldığı öne sürülen tarım toprağı tartışmaları sürüyor.

Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası

TRABZON'da, yapılacak olan sosyal ve kültürel yaşam alanı için deniz dolgusunda kullanıldığı öne sürülen tarım toprağı tartışmaları sürüyor. Ziraat ve çevre mühendisi uzmanlar, dolguda kullanıldığı iddia edilen tarım toprağının çamur olup, zamanla çökme riski oluşturabileceği ve karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Trabzon'da 85 kilometrelik doğal kumsal olan sahil şeridinin yüzde 86'sı, yapılan dolgular nedeniyle kayboldu. Dolgunun sürdürüldüğü kentte, az sayıdaki kumsallar da tehlikeye girdi. Kemerkaya Mahallesi'ndeki tünele kadar olan alanda yapılacak sosyal ve kültürel yaşam alanı için başlatılan deniz dolgusuna devam ediliyor. 800 bin metrekarelik dolguda uygulanacak proje ile sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği tematik alanlar oluşturulacak. 30 milyon TL'ye mal olacak proje dolgusunda kullanılan tarım toprağı ise tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekip, oluşturacağı risklere işaret etti. Dolguda kullanılan tarım toprağının zamanla çökme riski oluşturabileceği, çamurun karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit edip, denizin dibini çöle çevireceği tezini savunan uzmanlar; uyarılarda bulunarak, önlem alınmasını istiyor.

'VERİMLİ TOPRAK HEBA EDİLİYOR'

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, "Dolgu yapılan alanda tarım toprağı kullanılıyor. Dolgu yapılan toprak üzerinde yeşermeler olduğu için bunu anlamak çok kolay. O alanda maalesef para kazanma hırsı ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet edilerek dolgu yapılıyor. Bu toprak, tarım toprağı olduğu için ileride yapılan projede de o alanlarda çökmeler yaşanacaktır. Bunların araştırmaları yapılarak çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Toprağın oluşması binlerce yıl alıyor. Biz tarıma verimli olan bu toprağı maalesef bütün Trabzon'un ve hatta bütün ülkenin gözü önünde denize dökerek heba ediyoruz. Heba etmekle kalmıyor, aynı zamanda yapılacak olan projeyi de tehlikeye atıyoruz. O toprak sonuçta yumuşak bir toprak ve deniz zamanla toprağı alıp taşıyacaktır. Taşınan toprakta çökmelere neden olacaktır" dedi.

'KIYI ŞERİDİ ÇÖLE DÖNMÜŞ DURUMDA'

Kıyı şeridinin çöle döndüğünü ve yapılan dolgunun ekolojik dengeyi bozduğunu öne süren Pehlivan, "Dolgu yapılan alan zaten balık üreme alanları ve 300 tür balık o alanlarda yumurtalarını bırakıyor. Dolgu ile beraber taşınan tarım toprağı çamur olarak yumurtaları kapatıyor ve balıkların yumurtalardan çıkmasını engelliyor. Kıyı şeridi çöle dönmüş durumda. Artık buna dur denilmeli. Gelecek kuşaklar hayatlarını idame ettirebilecekleri verimli toprak bekliyorlar bizden. Tabii ki inşaatlar yapılacak ama usulüne uygun yapılmalı. Oraya getirilen topraktan tarım toprağı ayrıştırılmalı, depolanmalı ve atıl alanlarda tarım alanları oluşturulmalı" diye konuştu.

'DOLGU YAPILAN ALANDA ÇEVREYE KARŞI SUÇ VAR'

Çevre Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilcisi Yasin Taflan da, "Trabzon'un hafriyat alanı yoktu. Bir önceki belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu döneminde gerekli kurumsal izinler alınarak proje başladı. Yeni gelen Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile konu hakkında görüşme fırsatımız oldu. Projeyi sonlandırıp daha fazla döküm yapmayacaklarını söylediler. O alanda tarım toprağı kullanılıyor, tahkimat yapılmıyor, işte bunların hepsi ekolojik yıkımlar oluşturup çevre kirliliği yapıyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alınırken izin verildiğinde kesinlikle tahkimat yapıldıktan sonra dolgu yapılması şart koşulmuştu. Şu an dolgu yapılan alanda çevreye karşı suç var. İşin uzmanları tarafından değerlendirilip hukuksal anlamda ele alınmalı. O alanda hızlı bir şekilde yeşillenmeler oluyor. Bu da zaten tarım toprağı kullanıldığının göstergesi. Kıyılarda balıkların üreme alanlarına da zarar veren dolgu çalışması yapılıyor" dedi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Beşirli Dolgu Alanı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir projedir ve şu anda altyapı çalışması yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde geldiğimiz aşama, yapacağımız Çalıştay ile kamuoyunun bilgisine sunulacak ve paydaşlarımızdan alacağımız önerilerle projeye son şekli verilecektir" denildi.

TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası
TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası

Türk Lirası, Kemerkaya, Trabzon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Deniz dolgusunda tarım toprağının çökme riski oluşturacağı iddiası - Son Dakika


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