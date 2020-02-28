Deniz Eğitim Merkezi'nde çevre eğitimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Eğitim Merkezi'nde çevre eğitimleri başladı - Son Dakika

Deniz Eğitim Merkezi'nde çevre eğitimleri başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğiyle oluşturulan Deniz Eğitim Merkezi'nde öğrencilere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriyor.

Deniz Eğitim Merkezi'nde çevre eğitimleri başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğiyle oluşturulan Deniz Eğitim Merkezi'nde öğrencilere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından denizcilik bilinci ve kültürünün gelişmesi, deniz sporlarının yaygınlaştırılması için Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü'ne tahsis edilen Konyaaltı Sahili'ndeki bina, "Deniz Eğitim Merkezi" olarak da faaliyet göstermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Deniz Eğitim Merkezi'nde öğrencilere, eko-okullara, spor kulüplerine, belediye personeline, cankurtaranlara ve ilgili tüm kesimlere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriliyor.


Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi çevre uzmanları tarafından öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı "Deniz Varsa Biz Varız" konulu eğitim programında denizlerin tüm canlılar için önemine değinildi. Dünyada deniz ve okyanusların kirlendiğine dikkat çekilerek, "Bu sorun insanlığın çözmesi gerek en önemli sorundur. Sadece insanlar için değil, tüm canlılar için gereken acil tedbirler alınmalıdır. Çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolu çevre eğitimi ile mümkündür" denildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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