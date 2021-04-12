Bir dönem podyumlara damgasını vuran Deniz Erhan Murathanoğlu, hayatını kaybetti
Model Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti. Bir dönem podyumlara damgasını vuran model, son olarak 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Murathanoğlu, çok ünlü tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkmıştı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.04.2021 22:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika