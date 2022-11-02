Deniz Erkin Purut okurlarıyla buluşuyor Deniz Erkin Purut 5 Kasım'da Kanyon D&R'da - Son Dakika
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Deniz Erkin Purut okurlarıyla buluşuyor Deniz Erkin Purut 5 Kasım'da Kanyon D&R'da

02.11.2022 11:06
Deniz Erkin Purut okurlarıyla buluşuyor Deniz Erkin Purut 5 Kasım'da Kanyon D&R'da

Yazar Deniz Erkin Purut, çok satanlar listesine giren ilk romanı "Ben Zaten şıktım Sen Üstüne Geldin" için imza günü düzenliyor. Purut, 5 Kasım Cumartesi günü Kanyon AVM'deki D&R'da gerçekleşecek etkinlikte yeni romanını da anlatacak.

Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan yazar Deniz Erkin Purut, hem okurları hem de takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Purut, bir imza günü ve söyleşi etkinliği düzenleyecek.

SAAT 15.00'TE KANYON D&R'DA

Etkinlik, 5 Kasım Cumartesi günü saat 15:00'te Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki D&R'da gerçekleşecek. Deniz Erkin Purut etkinlikte hem okurları için çok satanlar listesine giren ilk romanı "Ben Zatenşıktım Sen Üstüne Geldin"i imzalayacak hem de takipçileriyle bir araya gelecek.

OKURLARIMLA TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Şimdilerde yeni bir roman üzerinde çalışan Deniz Erkin Purut, yıl sonuna kadar raflarda yer almasını planladığı eserini de ilk kez bu etkinlikte anlatacak. Purut, ilk romanı ve çıkacak yeni kitabı hakkında keyifli bir söyleşiye imza atacak: "Değerli okurlarım ve takipçilerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Herkesi imza günüme bekliyorum."

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Son Dakika Toplum Deniz Erkin Purut okurlarıyla buluşuyor Deniz Erkin Purut 5 Kasım'da Kanyon D&R'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Erkin Purut okurlarıyla buluşuyor Deniz Erkin Purut 5 Kasım'da Kanyon D&R'da - Son Dakika
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