Deniz Faktoring ve eLogo'dan çek finansman işlemlerini hızlandıran dijital çözüm - Son Dakika

Deniz Faktoring, özel entegratörlük alanında lider ve finansal servisler alanında inovatif çözümler sunan eLogo ile her ölçek ve sektörden işletmenin finansmana hızla ve güvenle erişmesine imkan sağlayan bir iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deniz Faktoring'in mobil uygulaması "Denize Çek Gönder"in sunduğu işlevler, doğrudan eLogo'nun geliştirmiş olduğu uygulama aracılığıyla, uyumlu Logo ERP çözümleri içerisinde kullanıma açılıyor. Böylece, işletme sahipleri, finansman sorumluları ve muhasebeciler çekleriyle ilgili işlemlerini 7/24, vade beklemeksizin hızlıca yaparak, çeklerinin karşılığı saniyeler içinde görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, faktoringde dijital başvuru ve işlem sürecini ilk kez başlatan kurum olduklarını belirtti.

İştiraki oldukları DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun finansal gücü ve teknoloji ve inovasyon tarafındaki bilgi birikiminin sektörün önünü açan uygulamaları hayata geçirme noktasında en büyük destekleri olduğunu aktaran Kulaksız, "Bu sayede 2017'de Denize Çek Gönder' gibi her an müşterinin hizmetinde olan bir ürünü sektörümüze kazandırdık. Faktoring işlemleri ve çek sorgulama sürelerini saniyelere indirdik. Şimdi eLogo iş birliğimiz ile Logo ERP çözümlerini kullanan şirketlerdeki finansman sorumluları ve muhasebecilerimize nakit finansmanı en hızlı sağlayacak hizmetimizi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, Logo ERP çözümü kullanıcıları, Denize Çek Gönder uygulamamızda tanımlanmış tüm işlevlerden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz için kolay, hızlı ve güvenli işlem kabiliyetimizden taviz vermeksizin, hem KOBİ'lerimiz hem kurumsal ve ticari firmalara yönelik yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşletmelerimiz zaman tasarrufu sağlayıp verim elde edebilecek"

eLogo Genel Müdürü Başak Kural da eLogo olarak 85 binden fazla müşteri ve yaklaşık yüzde 20 pazar payı ile lider özel entegratör konumunda olduklarını belirtti.

Deniz Faktoring'in dijitalleşmesi sürecinde yürüttükleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kural, "Geliştirdiğimiz entegrasyon sayesinde uyumlu Logo ERP çözümü kullanıcıları, ERP çözümleri içerisinden Deniz Faktoring'in yenilikçi finansal servisiyle zaman tasarrufu sağlarken, verimliliklerini artırabilecekler. eLogo olarak işletmelerin ihtiyaçlarından çıkarak geliştirdiğimiz birçok yenilikçi servis ve ürünümüz ile e-dönüşüm süreçlerinde destek sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.