Deniz Feneri Derneği 10 bin aileye gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye'de görülmesinden sonra 10 bin aileye gıda kolisi ulaştırmaya başladıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından, Deniz Feneri Derneği'nin iş dünyası işbirliğiyle yurt genelinde yüzbinlerce kişiye yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz, iş dünyası yardımlarının bu süreç atlatılıncaya kadar süreklilik kazanmasını arzu ettiklerini belirterek, dernek olarak bu tür yardımların vatandaşlarımızla buluşması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

Son dönemde Yıldız Holding ve Ülker ailesi ile geliştirilen iş birliğiyle geçtiğimiz yıl 2 bin yetim çocuğa düzenli harçlık uygulaması yaptıklarını aktaran Cengiz, "Salgının ülkemizde görülmesinden sonra 10 bin aileye düzenli olarak gıda kolisi ulaştırmaya başladık. Yıldız Holding yetkilileri sosyal izolasyon süreci devam ettiği müddetçe bu yardımı sürekli hale getireceklerini de ifade ettiler. Zor günlerde vatandaşlarımız için yapılan bu tür yardımların sürmesi için tüm iş dünyası benzer inisiyatifler geliştirmeli." ifadelerini kullandı.