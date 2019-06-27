Deniz Feneri Derneği açıkladı, 2019 Yurt Dışı vekaleti "720 TL"

Deniz Feneri Derneği , 21 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla dünyanın 30 ülke ve bölgesine yola çıkacak.

1996 yılının Ramazan ayında "Şehir ve Ramazan" isimli bir televizyon programıyla başlayan iyilik hareketi, yardım etmek ve yardım almak isteyenlerin kuvvetli talebiyle "Deniz Feneri" kimliğine bürünerek önce haftalık yayınlanan bir programa dönüşmüş, 1998 yılında aynı isimle bir dernek olmuştur.

21 yılı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise Yurt dışında 720 TL olurken yurt içi vekalet ücreti 1200 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin yurt dışında 720 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 14.000 hisse kesen Deniz Feneri, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi " Kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Peki Deniz Feneri Derneği Ne yapacak?

Yüzyılın iyilik hareketi, 2019 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak.

Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak iyilik elçileri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak.

Deniz Feneri Gönüllüleri Yolara Düşecek

Deniz Feneri Derneği gönüllüleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde derneğin gönüllüleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kardeşlik Duyguları Güçlenecek

Deniz Feneri Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklayacak

Dernek, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

İnsani Yardımda Öncelikli Bölgeler

Derneğinkurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakanön planda tutulacak.

30 bin Yetime Bayramlık Kıyafet

Deniz Feneri, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 30 ülkede 30 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Tüm hayırseverler 150 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 5560'ye göndererek projeye 10 TL destekte bulunabilirler.

3 Kıtada Kurban Organizasyonu

Afrika'dan Balkanlara,Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya kadar üç kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan derneğin bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği bazı ülke ve bölgeler şunlar:

Uganda, Etiyopya, Kenya, Somali, Fildişi Sahilleri, Tanzanya.

Kurbanlıklar Nasıl Kesiliyor?

-Kurbanlıklar Deniz Feneri görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir. Ayrıca kurban kesimi sırasında alınan video da link olarak vekalet sahibinin cep telefonuna gönderilir.

Kurbanınızı Nasıl Bağışlayabilirsiniz?

Bağışlar, Deniz Feneri Derneği'ninmerkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da kurumun0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.