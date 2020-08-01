Deniz Feneri Derneği, bağışlanan hisselerle 23 ülkede 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, bu yıl "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla kurban çalışmalarını Türkiye ile 3 kıtadaki 23 ülke ve 34 bölgede gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 3 kurban vekaletiyle destek verdiği Deniz Feneri Derneği, geçen yılın üzerinde vekalet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dernek, bu bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Kurban çalışmaları kapsamında geçen yıllarda dünyanın dört bir yanına dağılan gönüllüler, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle kendilerini bekleyen mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaşamadı. Bu sene o ülkelerdeki partner kuruluşları aracığıyla kurban kesimleri İslami usullere titizlikle uyularak gerçekleştirildi.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan dernek, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer aldı. Cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje yürüten dernek, ağırlıklı olarak kriz, savaş ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kurban çalışması yapıldı.

Deniz Feneri Derneği kurban gönüllüleri, bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar'a bağlı Arakan eyaleti Sittwe bölgesinde Müslümanların yaşadığı yerlerde kurban kesildi. Arakan'da mağdurlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bağışların önceliklerinden biri Suriyeliler

Suriye krizinin dokuzuncu yılına girdiği bu Kurban Bayramı'nda bağışçıların önceliklerinden biri Suriyeliler oldu. Bağışlanan hisselerin kesimi yapılarak Suriyeli iç savaş mağdurlarına dağıtıldı.

Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen gibi problemlerin ve çatışmaların eksik olmadığı yerlerde ihtiyaç sahibi aileler için bağışlanan kurbanların da dağıtımı yapıldı.

Yine zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu ülkelerden Pakistan'da da ihtiyaç sahibi insanlar için kurban kesimi gerçekleştirildi. Bu sene Balkanlar'da sadece Bosna-Hersek'te yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için kurban çalışması yürütüldü.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bir Kurban Bayramı'nda daha dünyadaki mazlum ve mağdur Müslümanlar için yollara düştüklerini belirterek, "Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissetmek ve sizlerden aldığımız emanetleri kardeşlerinize ulaştırmak için bir kez daha yollara revan olduk.

Kurban, inananların Yaradan'a bağlılıklarını gösterdiği, onun rızasını kazanmak için gerçekleştirdiği bir ibadettir." ifadelerini kullandı.