Deniz Feneri Derneği, bayramda ihtiyaç sahibi 350 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı'ndaki yardım organizasyonlarını Türkiye ile birlikte 3 kıta ile 30 ülkede gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık 350 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

"Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla hareket eden dernek, Türkiye dahil 3 kıtada, 30 ülke ve 35 bölgede kurban keserek dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, mazlum coğrafyalarda hem kurban eti dağıttıklarını hem de hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cengiz, dünyadaki mazlum ve mağdur Müslümanlar için yollara düştüklerini kaydederek, "Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissetmeye sizlerden aldığımız emanetleri kardeşlerinize ulaştırmak için bir kez daha yollara revan olduk. Kurban, inananların Yaradan'a bağlılıklarını gösterdiği ve rızasını kazanmak için gerçekleştirdiği bir ibadettir." ifadelerini kullandı.