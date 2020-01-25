Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi

6 saat önce

Deniz Feneri Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamada, depremin ardından genel merkez binasında kriz masası oluşturulduğu, Erzurum'dan 5 kişilik acil yardım ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Derneğin battaniye, kuru gıda, çocuk montları götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olacağı aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde, kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Temsilciliğimizin lojistik depolarından ilk etapta battaniye, kuru gıda ve çocuk kışlık montları, depremzedelere dağıtmak için Elazığ'a ve Malatya'ya doğru yola çıkardık." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda bölgede insani yardım çalışmalarına katılacaklarını aktaran Cengiz, deprem bölgesinde acil olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

Deniz Feneri Derneği, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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