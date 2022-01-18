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Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'da yetim çocuklara giyim yardımında bulundu - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'da yetim çocuklara giyim yardımında bulundu

18.01.2022 17:51
Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'da yetim çocuklara giyim yardımında bulundu

Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'daki yetim bebek ve çocuklar için Türkiye'den tır dolusu giyim yardımı ulaştırdı.

Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'daki yetim bebek ve çocuklar için Türkiye'den tır dolusu giyim yardımı ulaştırdı.

Deniz Feneri Derneği, bağışçıların giyim yardımlarını Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın "Umut Bulağı" Yardım Vakfı'nın organizasyonunda dağıtmaya başladı.

3 gün sürecek yardım dağıtım çalışmalarına Bişkek'teki Bebek Evi ve ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesine bağlı Moskova İlçesi Belovodskoye köyündeki Okul Öncesi Çocuk Evi'nde başlandı.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız ve Genel Sekreteri Ali Karayılan, Yardım Vakfı temsilcilerin eşliğinde giyecek bulunan paketleri bebek ve çocuk evlerin müdürlerine teslim etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğin desteğiyle süren programlara, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk de katıldı.

"Ülkemize dualarla döneceğiz"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 81 ile ve dünyanın 65 ülkesine yardım ulaştıran Deniz Feneri Derneğinin 25 yıl geçmişi olan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

"Irk gözetmeksizin dünyada ne kadar mazlum, yetim ve öksüz çocuk varsa hepsi bizim çocuklarımızdır." diyen Yıldız, "Bu amaçla geldiğimiz Kırgızistan'dan ülkemize dualarla döneceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldız, Kırgız devletin sahip çıktığı kimsesiz çocuklara destek olmak adına "Umut Bulağı" Yardım Vakfıyla organizasyon düzenlediklerini kaydetti.

Derneğin Genel Sekreteri Karayılan da "Kırgızistan'da farklı bölgelerde 70 bin parça hiç kullanılmamış bebek ve çocuk kıyafetlerini dağıtmaya başladık." dedi.

Karayılan, Kırgızistan halkına, Deniz Fenerinden bu yardımın Kırgızistan'a gelmesinde emeği geçen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine ve yardımları bağışlayanlara teşekkürlerini iletti.

Belovodskoye Okul Öncesi Çocuk Evi Müdürü Anna Gorohova, "Böyle güneşli ve kış gününde evimize çok güzel insanların gelmesi mutluluk verici. Bizler için çok güzel, kaliteli ve sıcak kıyafetler getirdiler. Böyle yardımseverlerin sayesinde bizim çocuklarımız mutlu olacak, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Deniz Feneri Derneği, Kırgızistan'da yetim çocuklara giyim yardımında bulundu - Son Dakika
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