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Deniz Feneri Derneği kurucularından İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açıldı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği kurucularından İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açıldı

05.11.2021 14:05
Deniz Feneri Derneği kurucularından İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açıldı

Deniz Feneri Derneği, kurucuları arasında bulunan ve "Türkiye'nin Ramazan ağabeyi" olarak bilinen Yeşilçam sanatçısı İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açtı.

Deniz Feneri Derneği, kurucuları arasında bulunan ve "Türkiye'nin Ramazan ağabeyi" olarak bilinen Yeşilçam sanatçısı İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Deniz Feneri, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Tanzanya'da çocuklarına dini eğitim verme imkanına sahip olamayan ailelere desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda dernek, Tanzanya Zanzibar'da çocuklarına dini eğitim vermek isteyen aileler için hafızlık merkezini hizmete açtı. 300 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri İbrahim Uğurlu Hafızlık Merkezi, bölgede önemli bir ihtiyacı giderecek.

Deniz Feneri Derneğinin kurucuları arasında bulunan, "Türkiye'nin Ramazan ağabeyi" olarak tanınan Yeşilçam sanatçısı İbrahim Uğurlu adına inşa edilen hafızlık merkezinin açılış törenine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve Zanzibar bölgesinin yetkilileri katıldı.

9 derslikli 3 bloktan oluşan merkez, mescit, idare binaları ve tuvaletlerden oluşan birimleriyle hizmet verecek. Ayrıca, hafızlık merkezinin su ihtiyacı için bahçesine büyük bir su kuyusu yapıldı ve şadırvan inşa edildi.

Deniz Feneri Derneği, İbrahim Uğurlu, Tanzanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği kurucularından İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Feneri Derneği kurucularından İbrahim Uğurlu adına Tanzanya'da hafızlık merkezi açıldı - Son Dakika
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