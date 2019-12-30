Deniz Feneri Derneği'nden İdlib'e yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği'nden İdlib'e yardım - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği'nden İdlib'e yardım

6 saat önce

Deniz Feneri Derneği, bağışçılarının desteğiyle saldırıların arttığı İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakınına yerleşen 3 bin 500 aileye, 10 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği'nden İdlib'e yardım, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, bağışçılarının desteğiyle saldırıların arttığı İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakınına yerleşen 3 bin 500 aileye, 10 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek, rejimin ve Rus jetlerinin altında altında adeta cehennemi yaşayan İdlibliler'den Türkiye sınırı yakınına ulaşabilenlere, yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yapıyor.


Esed rejimine bağlı birliklerin elindeyken bir süre önce muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib, rejim birliklerinin yoğun hava saldırısına maruz kalıyor. Kentte yaşayanların çoğu, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere kaçıyor.


Kış ayının iyice kendini hissettirmesiyle ekmek üretimini artıran dernek, Suriye'nin farklı noktalarında kurulan fırınlarından üretilen ekmekleri onbinlerce Suriyelinin sofralarına ulaştırılıyor.


Ekmekler, Suriyeli ailelerin damak tatlarına göre üretilip, İdlib, Humus, Hama ve Halep kırsalları başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın kamplarda da dağıtılıyor.


En temel yaşam malzemesi olan ekmekler, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler yaşayan Suriye halkının önemli bir ihtiyacını gideriyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız bağışçıların desteğiyle günde 30 bin ekmeğin, 3 bin aileye ulaştırıldığını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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