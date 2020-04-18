Deniz Feneri Derneği, ramazan hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Deniz Feneri Derneği, ramazan hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Deniz Feneri Derneği, ramazan yardımları kapsamında Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı.

Deniz Feneri Derneği, ramazan hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, ramazan yardımları kapsamında Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zekat, fitre, kumanya ve bayramlık hediyeleri bağışçılardan alarak, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında, koronavirüs salgını nedeniyle daha da zor duruma düşmüş, yardıma muhtaç insanlara götürerek yüzleri güldürecek.

Dernek, ramazan öncesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılar, yetimler ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda kolisi ulaştırmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ramazan ayına girerken gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtımlara hız verildiğini belirtti.

Ramazan dolayısıyla yardım çalışmalarını artırdıklarını ve daha önce yardım ettileri Deniz Feneri ailelerine çok fazla sayıda ulaşmaya gayret ettiklerini aktaran Cengiz, ihtiyaç sahibi ailelerin ramazanı rahat geçirmeleri için var güçleriyle yardım faaliyetlerini sürdürecelerini kaydetti.

Cengiz, ramazanda Suriye yardımlarının da devam edeceğini, İdlip ve Azez bölgelerinde 10 yıldır yardım yaptıkları ailelerin olduğunu, ramazanda onları da unutmayacaklarını ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanda toplu iftar organizasyonlarının yapılmayacağını bildiren Cengiz, hayırseverlerden gıda ve temizlik bağışlarına yoğunlaşmaları çağrısında bulundu.

Ramazan projeleri

Dernek, "Bir Kumanya da Sen Bağışla" projesi kapsamında, ramazan öncesinde yurt içi ve yurt dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yapıyor. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 150 liralık gıda kolilerinden bağışlayabiliyor.

Deniz Feneri, bu bayram 5 bin yetim çocuğa 125 liralık bayram harçlığı ulaştıracak.

Suriye'de İdlib kırsalında 3 bin aileye gıda dağıtımı yapacak dernek, Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı Deniz Feneri Haremeyn Esenler Köyü ve Ehli Şam kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtacak.

Dernek, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Adak kurban bedeli yurt içi 1200 lira, yurt dışı 720 lira olarak belirlendi.

Deniz Feneri, Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'in de aralarında bulunduğu 20 ülkede gıda ve yetimlere bayram harçlığı da dağıtacak.

Ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı

Ayrıca Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bu yıl ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı ve 2 bin yetime 12 ay boyunca 125 TL harçlık için mutabakata vardı.

Yapılan mutabakat gereği dernek, bu yardımların dağıtılmasını organize edecek.

Deniz Feneri'nin "1001 çocuk 1001 dilek" projesi için de Ülker grubu, 1000 adet çocuk menülerinden oluşan koli vermeyi taahhüt etti.

Hayırseverler, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği 27 liralık fitre bedelini, "5407"ye kısa mesaj karşılığında derneğe bağışlayabilecek.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:10 Kaynak: AA

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