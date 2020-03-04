Deniz Feneri Derneği, Suriyeliler için daha fazla briket ev yapmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği, Suriyeliler için daha fazla briket ev yapmayı hedefliyor - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, Suriyeliler için daha fazla briket ev yapmayı hedefliyor

6 saat önce

Deniz Feneri Derneği, İdlib'de çatışmalardan kaçan Suriyeliler için bir süre önce hayırseverlerin desteğiyle başlattığı briket ev projesini büyütmeyi ve daha fazla konut yapmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği, Suriyeliler için daha fazla briket ev yapmayı hedefliyor, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, İdlib'de çatışmalardan kaçan Suriyeliler için bir süre önce hayırseverlerin desteğiyle başlattığı briket ev projesini büyütmeyi ve daha fazla konut yapmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, acil yaşam evleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 1+1 briket evlerin yapımı aşamasında, Türkiye'deki hayırseverlerden büyük destek görüldüğü bildirildi.

24 metrekare olarak yapılan 1+1 evlerin inşaasını güvenli kırsal bölgelerde bütün hızıyla devam ettiren Deniz Feneri Derneği, "ilk etapta 10 bin briket evin inşasını tamamlayıp, mazlum aileleri bir nebze olsun rahatlatmayı" amaçlıyor.

Öte yandan dernek, gıda, hijyen paketi, soba, bebek bezi ve çocuk giyim olmak üzere yaptığı insani yardım dağıtımlarına da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği İdlib Saha Sorumlusu Ömer Said Aksoy, yaşanan göçü yerinde takip etmek ve inşa edilen briket evleri denetlemek üzere bölgeye gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gıda malzemesi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra giyim malzemesi, çocuklara oyuncak, halı ve soba dağıtıyoruz. Briket evler 24 metrekare ve 1+1'den oluşuyor. İçerisinde tuvalet ve banyosu mevcut. Su deposu da üst kısımda bulunuyor. Ortalama 2 bin 500 liraya mal oluyor. Derneğe bağış yapan bağışçılar, burada 5-6 kişilik bir aileyi koruyabilir. Bu arada burada bir kamp ortamı, bir nevi mahalle ortamı oluşuyor. Köy ortamı oluşturulup arkasından ne gibi ihtiyaçları ve sıkıntıları varsa giderilmeye çalışılıyor."

Ayrıca çocuklarla da yakından ilgilenen yardımseverlerin çeşitli oyuncak ve giyim yardımları dağıttığı aktarılan açıklamada, çeşitli hediyelerle miniklerin sevindirildiği belirtildi.

Deniz Feneri Derneği, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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