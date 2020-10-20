Deniz Feneri Derneği yardım projeleriyle Kamerunluları sevindiriyor - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği yardım projeleriyle Kamerunluları sevindiriyor

20.10.2020 13:17
Deniz Feneri Derneği yardım projeleriyle Kamerunluları sevindiriyor, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, yürüttüğü yardım projeleriyle Kamerun'da yaşayan Müslümanların yüzünü güldürüyor.

Deniz Feneri Derneği, yürüttüğü yardım projeleriyle Kamerun'da yaşayan Müslümanların yüzünü güldürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zor şartlara rağmen hayatta kalma mücadelesi veren Kamerunlu Müslümanlara yönelik bir dizi yardım projesi yürütülüyor.

Deniz Feneri Derneği, "Katarakt", "Su Kuyusu", "1001 Çocuk 1001 Dilek" projeleri kapsamında ülkede yaşayan Müslümanların ve yetim çocukların yüzlerini güldürüyor.

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" uzun zamandır devam ediyor. Göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, Kamerun'da her gün 40 ameliyat hedefleniyor.

"1001 Çocuk 1001 Dilek" projesi kapsamında ise ihtiyaç sahibi Afrikalı çocuklar bir mektupla hayallerindeki bisiklete kavuşuyorlar.

Dernek, ülkede Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerine devam eden çocukların şartlarını daha iyi bir seviyeye getirmek için yeni okullar açıyor, yardım çalışmasında bulunuyor.

Afrika'da birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri, kıtada ciddi içme suyu sorunu yaşayan Kamerun'da bu yılın başından itibaren 25 su kuyusu açtı. Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

Ayrıca dernek, bölgenin fakir ailelerine 1 aylık erzak dağıtımı yaptı.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Kamerun, Afrika, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği yardım projeleriyle Kamerunluları sevindiriyor - Son Dakika

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