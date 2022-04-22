Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu

22.04.2022 21:45
Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçıların bir araya geldiği iftar programı düzenlendi.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçıların bir araya geldiği iftar programı düzenlendi.

Antalya Öğretmenevi'nde düzenlenen program, çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, dernek olarak 26 yıl önce bir Ramazan ayında yola çıktıklarını ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olduklarını dile getirdi.

Geride kalan iki yılda salgın nedeniyle bu tür iftar programlarını gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Koçak, tekrar iftar programlarını düzenleyebilmekten memnuniyeti ifade etti.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın da iftar programlarını Antalya'da 2007'den beri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Temsilcilik olarak sorumluluk bölgelerinde alan el ile veren eli bir araya getirme gayretinde olduklarını ifade eden Sargın, bundan sonra da gayretlerini artırarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Program çocuklar için masal dinletisi, bayram harçlığı ve hediye dağıtımıyla sona erdi.

YORUMLAR
500
Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi Çameli'nin kadınlara yönelik projeleri ödül getirdi Çameli'nin kadınlara yönelik projeleri ödül getirdi

Deniz Feneri Derneği, Öğretmenevi, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği 'Yetim Sofrası' Antalya'da kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:47 Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hekimler "yanlış" tedaviye tazminat ödemeyecek
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 21:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement