Son Dakika Haberleri: Deniz Feneri Derneği Yetkililerinden Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Deniz Feneri Derneği Yetkililerinden Başkan Bozkurt'a Ziyaret

1 saat önce

Deniz Feneri Derneği yetkilileri Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Deniz Feneri Derneği Yetkililerinden Başkan Bozkurt'a Ziyaret, System.String[]
Deniz Feneri Derneği yetkilileri Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Deniz Feneri Derneği yetkilileri ziyarette, Başkan Bozkurt'a Deniz Feneri Derneği'ne yaptığı katkılardan dolayı bir plaket takdim etti. Ziyarete Deniz Feneri Başkan Vekili Recep Koçak, Dernek Yetkilisi Doğan Selçuk ve Deniz Feneri Yardım Programının Ramazan Abisi katıldı. Deniz Feneri Derneği yetkilileri Başkan Bozkurt'a katkılarından dolayı plaket takdim ederek, gönülden teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Başkan Recep Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Deniz Feneri Derneği yetkililerinin nazik daveti için kendilerine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Konu yardım olunca bizler her zaman hazırız. Şuhut Belediyesi olarak yardım faaliyetleri öncelikli konularımızın başında geliyor. Belediyemiz olarak bundan sonra da yardım faaliyetlerimiz artarak devam edecektir inşallah. İhtiyaç sahiplerinden alacağımız hayır duaları bizim için paha biçilmez bir değerdir. Bu sebepten dolayı Deniz Feneri Derneği'nin Şuhut ilçemizde bundan sonra yapacağı faaliyetler ve organizasyonlar için şimdiden teşekkürlerimi canı gönülden sunuyorum" dedi.

Karşılıklı bilgi alışverişleri neticesinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Afyonkarahisar, Şuhut, Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:17:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Feneri Derneği Yetkililerinden Başkan Bozkurt'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]