Deniz Feneri Derneğinden İdlib'e 6 tır insani yardım - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği tarafından, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için gıda, battaniye, kışlık giyim yardımı gönderildi.

Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Doğan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak kısa süre önce ülke genelindeki hayırseverlere İdlib için yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.

Toplanan 6 tırlık yardımla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldiklerini aktaran Selçuk, "Araçlarımızın içerisinde bölgede yaşayan Suriyelilerin hayatta tutunmalarını sağlayacak insani yardım malzemeleri var. Yardımlarımızın içerisinde gıda, battaniye, kışlık giyim, çadırlarının içerisinde kullanılabilecek muhtelif ev eşyaları ve temizlik malzemeleri bulunuyor." dedi.

Selçuk, 8 kişillik bir acil yardım ekibinin de bölgede bulunduğunu kaydetti.

İnsani yardım malzemesinin yer aldığı 6 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bölgeye hareket etti.