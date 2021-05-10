Deniz Feneri Derneğinden Lübnan'daki mülteci kamplarına ramazan yardımı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneğinden Lübnan'daki mülteci kamplarına ramazan yardımı

Deniz Feneri Derneği, ramazan ayında Lübnan'daki mülteci kamplarında yardım çalışması yürütüyor.

Deniz Feneri Derneği, ramazan ayında Lübnan'daki mülteci kamplarında yardım çalışması yürütüyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lübnan, ekonomik krizin yanı sıra göç dalgası ve Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık hizmetinde sınırlarını zorluyor. Türk sivil yardım kuruluşları kampların bulunduğu bölgelere ulaşırken, Deniz Feneri Derneği ramazan ayında ülkenin çeşitli kentlerine dağılmış mülteci kamplarında kalan Suriyelilere yardım elini uzatıyor. Derneğin kurduğu aşevi ve yardım kolileriyle binlerce kişinin aylık ihtiyaçları karşılanıyor.

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