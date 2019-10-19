Son Dakika Haberleri: Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım
Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım

Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım

1 saat önce

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır mahallerinde yaşayan Suriyeli ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır mahallerinde yaşayan Suriyeli ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Dernek görevlileri tarafından Suriye sınır hattındaki mahallerde yaşayan 200 aileye, içeresinde gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Dernek yetkilisi Doğan Selçuk, yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Ülke olarak kenetlendiklerini belirten Selçuk, bu bilinçle sivil toplum kuruluşları olarak bu yönde hareket ettikleri ifade etti.

Selçuk, sınır hattındaki ailelere gıda yardımında bulunduklarını aktararak, "Barış Pınarı Harekatı çok başarılı bir şeklide gerçekleştiriliyor. Hareketin sonunda ilk başta yaklaşık bir milyon Suriyeli'nin geri dönmesi bekleniyor. Bizler de buna göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayırseverlerin yardımlarını gerekli bölgelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneğinden sınır hattındaki Suriyelilere yardım

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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