Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

29.03.2022 13:45

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi Dini değerlere hakaret eden Talu hakkında iddianame hazırlandı Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Dini değerlere hakaret eden Talu hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Savcılık, Talu'nun, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Talu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Talu'nun sosyal medyada tepkilere yol açan paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, Talu'nun paylaşımlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, halkın din bakımından farklı özelliklerine sahip bir kesimi olan Müslüman vatandaşlar açısından diğer kesimi aleyhine salt aşağılamanın da ötesinde kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu gibi kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı niteliğinde bulunduğu vurgulandı.

Söz konusu paylaşımların sosyal medya platformlarında geniş bir yakın uyandırdığı aktarılan iddianamede, eylemin soyut saygısızlık, ret ve aşağılamanın ötesinde, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna etkide bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Talu'nun, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmasını istendi.

Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabulü durumunda Talu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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