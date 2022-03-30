Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

30.03.2022 00:57
Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Savcılık, Talu'nun, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Talu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Talu'nun sosyal medyada tepkilere yol açan paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, Talu'nun paylaşımlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, halkın din bakımından farklı özelliklerine sahip bir kesimi olan Müslüman vatandaşlar açısından diğer kesimi aleyhine salt aşağılamanın da ötesinde kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu gibi kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı niteliğinde bulunduğu vurgulandı.

Söz konusu paylaşımların sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdığı aktarılan iddianamede, eylemin soyut saygısızlık, ret ve aşağılamanın ötesinde, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna etkide bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Talu'nun, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmasını istendi.

Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabulü durumunda Talu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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Son dakika haberi | Şehit Savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarına hapis istemi Son dakika haberi | Şehit Savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarına hapis istemi Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Selim Kiraz, Hakaret, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Furkan Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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