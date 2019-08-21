Son Dakika Haberleri: Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü
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Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

55 dakika önce

DENİZ Gezmiş'i, arandığı sırada İzmir'e kaçırarak, Basmane'de bulunan bir otelde 3 gün saklayan 'Bombacı Zihni' lakaplı Zihni Çetiner (78), 5 ay önce yakalandığı prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü, System.String[]
DENİZ Gezmiş'i, arandığı sırada İzmir'e kaçırarak, Basmane'de bulunan bir otelde 3 gün saklayan 'Bombacı Zihni' lakaplı Zihni Çetiner (78), 5 ay önce yakalandığı prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Yakın arkadaşı Deniz Gezmiş'i, 25 Aralık 1968 tarihinde İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni işgal ettikten sonra aynı gece otobüsle İzmir'e kaçırarak, Basmane'de bulunan bir otelde saklayan, 1963'de darbe girişiminde bulunan Harp Okulu öğrencilerinden, 'Bombacı Zihni' lakaplı Zihni Çetiner'e, mart ayında prostat kanseri teşhisi konuldu. İzmir'de yaşayan, ancak yaz aylarını Bodrum'daki evinde geçiren Çetiner, durumu ağırlaşınca, yakınları tarafından 12 Ağustos Pazartesi günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Çetiner, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Evli ve bir çocuk babası Çetiner, yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından, Urla Zeytinalanı'nda toprağa verilecek.
21 Mayıs 1963 yılındaki ihtilal girişimine katıldıktan sonra tutuklanarak, idamla yargılanan ve 1966 yılında tahliye edilen Zihni Çetiner'in, 'Ölümü Paylaştılar Ama', 'Sol Geç Olmadan' ve 'Cumhuriyet İçin' isimli kitapları bulunuyor.


Deniz Gezmiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:22 Kaynak: DHA
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