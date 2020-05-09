Son Dakika › Güncel › Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençlerin ilginç çözümü - Son Dakika
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençlerin ilginç çözümü
6 saat önce
Antalya'da artın hava sıcaklığı ve sahillerin kapalı olması vatandaşları yeni arayışlara sürükledi.
Antalya'da artın hava sıcaklığı ve sahillerin kapalı olması vatandaşları yeni arayışlara sürükledi. Bir grup genç, üstü açık otomobilin içini havuza çevirip seyir halindeyken havuz keyfi yaptı. Bu anlar da cep telefonlarıyla kaydedildi.
Korona virüs sebebiyle havuza ve havuza girmenin yasaklandığı Antalya'da bir grup genç de kendi çarelerini buldu. Üstü açık otomobili modifiye edip adeta havuz haline getiren gençler, seyir halinde Antalya caddelerinde de serinlemenin keyfini yaşadı. Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sestem kuran gençler, ön ve arka koltukların bulunduğu yeri suyla doldurdu. İki yolcunun sıcak altında suyun içinde adeta keyif yaptığı anlarda sosyal mesafe kuralının da çok gözetilemedi. Gençlerin Antalya sokaklarında yaptığı eğlence cep telefonlarıyla çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı