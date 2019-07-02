Son Dakika Haberleri: Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Haber

Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu

1 saat önce

Adana Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında 32 çocuk ilk kez denizle tanıştı.

Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu, System.String[]
Adana Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında 32 çocuk ilk kez denizle tanıştı.

Adana Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, iyilik yapmanın alışkanlık bilincine dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplum bilincinin arttırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkması amacıyla "Gençlerin İyilik Ağacı" projesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje kapsamında, Feke ilçesinde yaşayan ve hiç deniz görmemiş 32 çocuk tespit edilerek Yumurtalık ilçesindeki sahile götürüldü. İlk kez denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, Gençlik Merkezi görevlileri tarafından hazırlanan oyunlarla da sahilde keyifli bir gün geçirme şansı yakaladı.

Projenin paydaşları; başta Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak olmak üzere, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun ve proje kapsamında etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, proje kapsamında faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Mehmet Tosun, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]