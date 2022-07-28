Deniz Gözetleme Karakol Komutanından Başkan Ulutaş'a ziyaret

Deniz Gözetleme Karakol (Radar) Komutanı Deniz Yüzbaşı Mustafa Gündüz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Ulutaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güzdüz'e ilçedeki görevinin hayırlı olmasını temenni etti ve başarılar diledi.
Gündüz de misafirperverliğinden dolayı Başkan Ulutaş'a teşekkür etti.
Ulutaş, ziyaret sonunda Yüzbaşı Mustafa Gündüz ve ilçedeki görev süresi tamamlanan Deniz Yarbay Serdar Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.
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