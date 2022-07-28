Gündüz de misafirperverliğinden dolayı Başkan Ulutaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mutlu Ulutaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Deniz Gözetleme Karakol Komutanından Başkan Ulutaş'a ziyaret - Son Dakika

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