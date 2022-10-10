DENİZ HARİTALARINDA TÜRKÇE İSİMLERİ OLMAYAN DENİZ ALTI OLUŞUMLARININ ADLARI BELİRLENDİ

KARADENİZ, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunan bazı deniz altı oluşumlarının Türkçe isimleri Cumhurbaşkanı kararıyla kabul edilerek, Resmi Gazete yayınlandı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı bir konu olan, deniz haritalarında Türkçe isimleri olmayan önemli deniz altı oluşumlarının isimleri 8 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 31977 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karadeniz'de Karaburun ve Boğaziçi Deniz Altı Kanyonları, Karasu Deniz Altı Kanyonu; Marmara Denizi'nde Marmara Çukurları; Ege Denizi'nde Büyük Anadolu Bankı, Batı Anadolu Bankı, Anadolu Bankı, Balıkçı Bankı, Yunus Bankı; Akdeniz'de Piri Reis Deniz Altı Dağları, Finike Deniz Altı Dağları, Sırrı Erinç Deniz Altı Platosu, Bilim Sığlığı, Akdeniz Deniz Altı Dağı isimleri verildi.

TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz çalışmalarında, uluslararası deniz hukukunda büyük bir eksikliğin giderildiğini belirterek, "Denizler için yapılan bu isimlendirme ülkemiz için ilktir ve vakfımızın buna öncülük etmesinin gururunu yaşıyoruz. Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu'nun gündemine alınarak konunun neticelenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." dedi.