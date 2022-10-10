DENİZ HARİTALARINDA TÜRKÇE İSİMLERİ OLMAYAN DENİZ ALTI OLUŞUMLARININ ADLARI BELİRLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZ HARİTALARINDA TÜRKÇE İSİMLERİ OLMAYAN DENİZ ALTI OLUŞUMLARININ ADLARI BELİRLENDİ

10.10.2022 16:01

KARADENİZ, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunan bazı deniz altı oluşumlarının Türkçe isimleri Cumhurbaşkanı kararıyla kabul edilerek, Resmi Gazete yayınlandı.

KARADENİZ, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunan bazı deniz altı oluşumlarının Türkçe isimleri Cumhurbaşkanı kararıyla kabul edilerek, Resmi Gazete yayınlandı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı bir konu olan, deniz haritalarında Türkçe isimleri olmayan önemli deniz altı oluşumlarının isimleri 8 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 31977 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karadeniz'de Karaburun ve Boğaziçi Deniz Altı Kanyonları, Karasu Deniz Altı Kanyonu; Marmara Denizi'nde Marmara Çukurları; Ege Denizi'nde Büyük Anadolu Bankı, Batı Anadolu Bankı, Anadolu Bankı, Balıkçı Bankı, Yunus Bankı; Akdeniz'de Piri Reis Deniz Altı Dağları, Finike Deniz Altı Dağları, Sırrı Erinç Deniz Altı Platosu, Bilim Sığlığı, Akdeniz Deniz Altı Dağı isimleri verildi.

TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz çalışmalarında, uluslararası deniz hukukunda büyük bir eksikliğin giderildiğini belirterek, "Denizler için yapılan bu isimlendirme ülkemiz için ilktir ve vakfımızın buna öncülük etmesinin gururunu yaşıyoruz. Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu'nun gündemine alınarak konunun neticelenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Deniz Altı, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZ HARİTALARINDA TÜRKÇE İSİMLERİ OLMAYAN DENİZ ALTI OLUŞUMLARININ ADLARI BELİRLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: DENİZ HARİTALARINDA TÜRKÇE İSİMLERİ OLMAYAN DENİZ ALTI OLUŞUMLARININ ADLARI BELİRLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement