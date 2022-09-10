İstanbul Tuzla 'dan yola çıkan Deniz Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, Karadeniz Ereğli Limanı'nın ardından Çanakkale'ye ulaştı. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser komutasındaki TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde ileri deniz eğitimlerini sürdüren Deniz Harp Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen çelenk törenine katıldı. Deniz Albay Volkan Salih Eser'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son erdi. 2 gün boyunca Çanakkale'de çeşitli kültürel faaliyetlere katılacak öğrenciler, daha sonra İstanbul'a doğru seyir yapacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Deniz Harp Okulu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'DE - Son Dakika

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