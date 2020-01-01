Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau - Son Dakika

Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau

6 saat önce

Okyanusya ülkesi Palau, deniz yaşamına zarar verdiği gerekçesiyle güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau, System.String[]

Okyanusya ülkesi Palau, deniz yaşamına zarar verdiği gerekçesiyle güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.


Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde bulunan Palau, deniz yaşamına zararlı güneş kremleri için ilk adımı attı. Palau, Mercan ve deniz hayatına zararlı olan güneş kremlerini yasakladı. Bugünden itibaren, oksibenzon ve oktinoksatın aralarında olduğu zararları kimyasalları içeren güneş kremlerinin hem satışı hem de kullanımı yasaklandı. Dalgıçların "saf cennet" olarak tanımladığı Palau'da alınan yasak, 10 adet kimyasalı içeren kremleri kapsıyor.


Nüfusu 20 bin olan Palau


Palau Devlet Başkanı Tommy Remengesau, "Doğa, hayatın bir parçası. Bu nedenle Doğaya saygı göstermek zorundayız" dedi. Remengesau, Palau'nun kritik yaşam alanlarında ve bazı yaratıkların dokularında toksik güneş koruyucu kimyasallar bulunduğunu ifade ederek, Bu kimyasalları yasaklayan ilk ülke olmaktan çekinmiyoruz ve bu kelimeyi yaymak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.


Zararlı kimyasal içeren güneş kremlerinin sayısının azaldığı ifade edilmesine rağmen 2018 verilerine göre, piyasadaki ürünlerin yarısında bulunuyor. Bu kremler, ABD'nin Hawaii eyaletinde de yasaklandı. Ancak, yasak 2021'de yürürlüğe girecek. Aynı yasak, Virjin Adaları'nda ise Mart ayında uygulanmaya başlayacak. - MELEKEOK

Papua Yeni Gine, Palau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Son Dakika Haberleri
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
21:50 Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
21:48 Bolu abant'ta kar çilesi - Son Dakika
21:48 Osmaniye evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
21:46 İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:02:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz hayatını olumsuz etkileyen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]