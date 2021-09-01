Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet 2+1 yıllığına Çaykur Rizespor'a imza attı. 24 yaşındaki santrfor için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine sportif direktör Fahri Tatan katıldı. Deniz Hümmet, kendisini 2+1 yıllığına yeşil mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.